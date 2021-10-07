Сахалинские депутаты планируют сохранить памятник природы "Успеновские клюквенники"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы намерены сохранить памятник природы "Успеновские клюквенники", находящийся на грани исчезновения. Для этого парламентарии планируют ужесточить наказание для нарушителей, без лицензии собирающих ягоду и ведущих охоту на охраняемой территории, сообщил в четверг ТАСС областной депутат Евгений Лотин.

Запрета на сбор дикоросов для себя (не в промышленных целях) на этой территории нет, но многие люди из-за заболоченной местности передвигаются по полям на высокопроходимой технике, нанося колесами непоправимый ущерб, при этом штраф для них составляет всего лишь 3 тыс. рублей.

"Безусловно, эти ягодные уникальные места нужно сохранить. Думаю, здесь нужны более жесткие меры к нарушителям, на одном из заседаний думы мы обсудим этот вопрос. К тому же есть взаимопонимание с главой агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Владимиром Корневым по этому вопросу, совместно мы не дадим в обиду эту уникальную природную территорию", - рассказал Лотин. Пока нет решения, какими именно будут новые меры наказания. Планируется, что они точно будут предусматривать более высокие штрафы.

По информации пресс-службы парламента, в областную думу не раз поступали жалобы с просьбами принять меры по сохранению памятника природы. Группа депутатов, в том числе Лотин, на днях посетила клюквенные поля. Там делегация провела выездное совещание комитета по экологии и природопользованию думы. Депутатов сопровождал госинспектор Анивского лесничества Александр Уланов. Он рассказал им, что многие жители пересекают поля на внедорожниках и даже на квадроциклах, иногда они вооружены. Мелкий штраф в 3 тыс. рублей людей не пугает.

Природный памятник расположен на особо охраняемой территории за селом Успенское на юге Сахалина и занимает 280 га. Здесь растет клюква и другие сахалинские ягоды, а также уникальные краснокнижные растения и лекарственные травы.