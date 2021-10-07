Более 140 человек трудоустроились в медучреждения Подмосковья после целевого обучения

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 140 специалистов, проходивших целевое обучение в вузах, трудоустроились в медицинские организации Московской области с начала 2021 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Минздрава.

"В медицинские организации Московской области после окончания целевого обучения в вузах вышел на работу 141 врач, из них 96 - узкопрофильные специалисты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Московская область благодаря поддержке Министерства здравоохранения РФ на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России - Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Рязанским и Тверским медицинскими университетами и другими учебными заведениями.

"Программы целевого обучения позволяют нашим медорганизациям подготавливать к работе необходимых медицинских специалистов. После завершения обучения целевики возвращаются на работу в наши больницы и поликлиники. В этом году более 140 молодых специалистов уже вышли на работу, в ближайшие месяцы мы ожидаем выхода на работу еще более 100 врачей. Они трудоустроятся после прохождения аккредитации", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.