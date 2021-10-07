Заседание Совета по русскому языку могут перенести на весну 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Совета при президенте РФ по русскому языку, предположительно, состоится весной 2022 года. Перенос заседания с этого года возможен для того, чтобы провести его в очном формате, а не по видеосвязи из-за пандемии, сообщил ТАСС советник президента России, президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) Владимир Толстой.

"Не знаю, сможем ли провести до конца нынешнего года [заседание Совета] <...> Поэтому мы просто посмотрим, может быть, перенесем на весну, но это будет зависеть от степени готовности и общей ситуации, потому что, конечно, хотелось бы, что и в одном, и другом Совете (также заседание Совета по культуре и искусству, который планируют провести в 2021 году - прим. ТАСС) принял личное участие президент, это важно. Конечно, я предпочитаю очное проведение и участие, а не ВКС (видео-конференц-связь). ВКС возможна, назначается дата и проводится, но все-таки этот формат менее эффективный, на мой взгляд", - сказал он.

Предыдущее заседание Совета по русскому языку президент РФ Владимир Путин провел 5 ноября 2019 года. На нем обсуждались вопросы реализации Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержки и популяризации русского языка и литературы за рубежом, подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Совет по русскому языку создан в 2014 году в целях совершенствования государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка. 2 августа 2019 года был утвержден новый состав Совета.

Толстой прибыл в Екатеринбург на VII конгресс Российского общества преподавателей русского языка и литературы, который проходит на площадке Уральского федерального университета.