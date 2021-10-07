Уровень безработицы в Саратовской области сократился до допандемийного уровня

САРАТОВ, 7 октября. /ТАСС/. Число безработных в Саратовской области сократилось с начала года почти в 4 раза, уровень безработицы практически сравнялся с допандемийным, сообщила ТАСС советник министра труда и социальной защиты Елена Григорьева.

"С начала года численность безработных в Саратовской области уменьшилось в 3,6 раза. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,0% до 0,9% и приблизился к значению октября 2019 года - тогда он составлял 0,8%", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по последним данным, в центрах занятости населения зарегистрировано более 10 тысяч безработных.

Рост безработицы начался в регионе с началом пандемии, а в июле прошлого года уровень безработицы вырос почти в 4 раза по сравнению с периодом до пандемии, на учете состояли тогда порядка 41 тысячи человек. Аналогичная ситуация наблюдалась во всех регионах. В связи с этим президент Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям совместно с Банком России принять необходимые меры, чтобы рынок труда полностью восстановился в 2021 году после ситуации с пандемией.

Нехватка кадров

При этом вакансий в регионе в настоящий момент примерно в три раза больше, чем безработных. По словам Григорьевой, на портале "Работа в России" размещено 34,7 тыс. вакансий. Подавляющее большинство, более 62%, по рабочим профессиям. "Востребованными являются специалисты различного профиля, водители, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры", - добавила собеседница агентства.

Две тысячи вакансий имеют заработную плату 50 тыс. рублей и выше. В основном это рабочие профессии. Также в регионе открыто множество вакансий врачей и среднего медперсонала.

"Всего с начала года через центры занятости населения трудоустроено 56,6 тыс. человек. Средний период продолжительности поиска работы составляет порядка 4 месяцев", - отметила она.