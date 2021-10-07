Лига безопасного интернета выявила в Рунете почти 60 тыс. фейков с начала года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лига безопасного интернета с начала года выявила в российском сегменте интернета почти 60 тыс. фейковых сообщений, заявил ТАСС в четверг член Общественной палаты РФ Александр Малькевич со ссылкой на данные организации.

"С начала года было выявлено 39 тыс. фейков. За три дня голосования мы обнаружили 14 тыс. фейков только о выборах (Малькевич занимает пост первого заместителя председателя координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием - прим. ТАСС) <...> Спустя всего три недели после выборов пошла новая волна фейков. Уже выявлено 6 тыс. ложных сообщений про ковид, локдаун и немного по итогам выборов. В итоге это почти 60 тыс. фейков к сегодняшнему дню", - сообщил он.

По словам Малькевича, много фейков расходится через СМИ, признанные в РФ иноагентами. "Удары наносятся по Москве, Питеру (Санкт-Петербургу), Дальнему Востоку, Поволжью и Крыму", - отметил он. Основными площадками, по словам члена Общественной палаты РФ, стали TikTok, где распространялись фейковые ролики, которые потом расходились по другим соцсетям, и Telegram, который использовали для тиражирования слухов.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в свою очередь заявила ТАСС, что в России необходимо совершенствовать законодательство по регулированию распространения фейков. "Полагаю, что один из вариантов решения проблемы - введение обязательной маркировки фейковой информации по предписанию органа власти. Подобная система уже работает в Сингапуре и Южной Корее. По предписанию органа власти соцсеть будет обязана промаркировать недостоверную публикацию специальным знаком, предупреждающим граждан, а также добавить ссылку на достоверный источник информации", - рассказала она.