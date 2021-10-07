Россияне рассказали, каких отношений они хотели бы между РФ и странами Запада

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Большинство (69%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада, однако нашей стране не стоит стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте центра в четверг.

"Большинство россиян (69%) считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада (76% среди граждан 60+, 71% среди 18-24-летних), 19% полагают, что нашей стране нужно дистанцироваться от Запада (24% среди 35-44-летних)", - говорится в сообщении.

При этом 57% опрошенных не считают, что России стоит стремиться в будущем к вступлению в ЕС, 29% придерживается обратного мнения. Более того, 75% против идеи вступления России в НАТО, поддержал бы такое решение каждый десятый (11%) опрошенный.

По мнению 41% респондентов, интересам РФ более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. Вместе с тем, более трети (36%) считают, что нашей стране не следует присоединяться к каким-либо военным блокам.

Почти две трети (64%) россиян согласны с мнением, что ЕС дискриминирует Россию по политическим соображениям, 21% с этим не согласны.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 октября. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.