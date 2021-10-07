Кузнецова пригласила членов ОП РФ участвовать в работе партийной комиссии по защите семьи

СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Избранный депутат, член первой пятерки федерального списка "Единой России" на думских выборах, бывший уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Общественной палате (ОП) России сотрудничество в рамках партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Об этом она заявила в четверг на встрече с представителями ОП РФ в мастерской управления "Сенеж".

"Президент поручил мне как члену федеральной пятерки, где мы с Сергеем Викторовичем [Лавровым], Сергеем Кужугетовичем [Шойгу], Еленой Владимировной Шмелевой, Денисом Николаевичем Проценко участвовали в предвыборной кампании, создать комиссии. Комиссии будут созданы в партии каждым по своему направлению, у меня будет [комиссия] защиты семьи и детства. Поэтому я приглашаю Общественную палату Российской Федерации... принять участие в работе этой комиссии", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 27 сентября объявил, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе. Глава Минобороны Сергей Шойгу, до выборов выступивший с инициативой строительства в Сибири новых городов, - по развитию Восточно-Сибирского региона, глава МИД Сергей Лавров - по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева - по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - по здравоохранению. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова будет руководить комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи.