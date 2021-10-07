В России стартовал конкурс педагогов и управленцев "Флагманы образования"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Педагоги и управленцы различного уровня могут принять участие в открывающемся конкурсе "Флагманы образования". Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В четверг в московской школе №1253 состоялся запуск нового масштабного проекта Министерства просвещения и президентской платформы "Россия - страна возможностей" - всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что система образования активно развивается, в школе внедряются нестандартные подходы и новые практики, которые позволяют делать обучение продуктивнее, интереснее и комфортнее. "Уверена, участие в конкурсе будет способствовать вашему профессиональному росту и развитию", - приводит ее слова пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что системе образования нужны талантливые управленцы, которые могут эффективно выстроить командную работу, сплотить коллектив для достижения наилучших результатов. "Именно от них во многом зависит успех образовательной организации, раскрытие потенциала учащихся и развитие системы образования в целом. Конкурс "Флагманы образования" позволит выявить лучших представителей системы образования, опыт которых станет вдохновляющим примером для других", - цитирует пресс-служба его слова.

"Все проекты платформы "Россия - страна возможностей" не стоят на месте. Как вы знаете, два года назад мы запустили проект "Учитель будущего" - первый в России командный конкурс для педагогов. И он себя хорошо зарекомендовал. Проанализировав обратную связь от участников, экспертного сообщества, а также получив письма от тех, кто хотел бы, но не мог принять участие в конкурсе, мы решили его расширить и позволить принять в нем участие тем, кто занимается образованием на разных уровнях", - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что проект состоит из четырех треков. Первое направление называется "Флагманы образования. Школа", оно нацелено на управленческие команды образовательных учреждений. Во втором треке - "Флагманы образования. Муниципалитет" - между собой будут соревноваться управленческие команды муниципальных органов управления образованием. Направление "Флагманы образования. Регион" нацелено на управленческие команды региональных органов управления образованием. Четвертый трек - "Флагманы образования. Студенты" - ориентирован на студентов вузов и колледжей.

Старт первого трека

"Дан старт заявочной кампании школьного трека "Флагманы образования. Школа", которая будет проходить с 7 октября по 30 ноября. Целью является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств", - отметили организаторы.

"Для участия необходимо собрать команду из сотрудников общеобразовательной организации. В команду должны входить четыре человека: директор или его заместитель, заместитель директора, два классных руководителя. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах и финал, в котором будут соревноваться 100 команд", - сказал Комиссаров.

В пресс-службе уточнили, что призеры получат возможность пройти образовательные программы и стажировки, а также призы и подарки от партнеров конкурса.

Регистрационная кампания на другие треки конкурса будет запущена в ближайшее время. Конкурс "Флагманы образования" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".