СМИ: активисты в Днепре попытались сорвать концерт певицы Ирины Круг

КИЕВ, 7 октября. /ТАСС/. Активисты в Днепре попытались сорвать концерт исполнительницы русского шансона Ирины Круг за ее выступление в Крыму. Об этом в четверг сообщил украинский телеканал "Один плюс один".

Активисты провели митинг у входа в Летний театр с антироссийскими лозунгами и плакатами. Зрителей, заплативших за билеты от 700 до 2000 гривен (от $26 до $75), протестующие обвинили в финансировании "врага" и в измене Украине. В итоге выступление Круг началось с задержкой 10 минут, а организаторам концерта пришлось заблокировать вход на сцену коробками и стульями. Крики активистов не помешали проведению концерта, сама исполнительница не отреагировала на происходящие. Летний театр усиленно охраняли почти полсотни стражей правопорядка.

Заместитель начальника полиции Днепропетровской области Владимир Богонис сообщил в эфире телеканала, что полиция обращалась в Службу безопасности относительно разъяснений, имеет ли право Круг выступать на Украине. "Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", - сказал он.

На пятницу запланирован концерт Ирины Круг в Киеве, в Международном центре культуры и искусств (бывший Октябрьский дворец). В субботу анонсировано ее выступление в Одессе.

По неофициальным данным, Круг выступала в Крыму в 2016 году.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказывается признавать Крым частью России.