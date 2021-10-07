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Умер создатель авионики для истребителей МиГ-29 и Су-27 Гиви Джанджгава

Ему был 81 год
Гиви Джанджгава Пресс-служба КРЭТ
Описание
Гиви Джанджгава
© Пресс-служба КРЭТ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора КРЭТ, генеральный конструктор Раменского приборостроительного конструкторского бюро Гиви Джанджгава скончался в Москве на 82-м году жизни.

"Гиви Ивлианович скончался сегодня. С ним ушла целая эпоха в создании передовой авионики. Руководство и коллектив КРЭТ приносит искренние соболезнования родным и близким", - сказали в пресс-службе КРЭТ.

Гиви Джанджгава родился 10 августа 1940 года в Тбилиси. Окончил Московский энергетический институт по специальности "автоматика и телемеханика", после которого начал работать в Раменском приборостроительном конструкторском бюро (РПКБ). Является автором свыше 200 научных трудов и более 120 изобретений в сфере проектирования средств навигации, автономных и корректируемых систем авионики. Под его руководством был создан цифровой прицельно-навигационный комплекс для самолета МиГ-29, комплексы авионики для самолетов и вертолетов корабельного базирования, а также истребителей Су-27.

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