В Минпросвещения заявили о готовности поддержать любые волонтерские инициативы школьников

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ готово всецело поддерживать любые волонтерские инициативы, которые будут предлагать и реализовывать школьники. Об этом в четверг заявил заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов.

"Мы со своей стороны, как министерство, всецело готовы поддерживать любые инициативы школьников, направленные на добровольческое движение. Мы уже это делаем и готовы продолжать это делать", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску цифровой базы приютов для бездомных животных активистами Всероссийского конкурса Российского движения школьников (РДШ) "Добро не уходит на каникулы".

Как подчеркнул замминистра, сейчас принципиально важно поддержать и мотивировать детей и подростков к совершению добрых поступков, создавая новые и поддерживая уже существующие проекты, а также расширяя возможности для волонтерства. Одним из таких проектов является конкурс РДШ "Добро не уходит на каникулы".

"Конкурс "Добро не уходит на каникулы" - это как раз отличный старт для волонтерской деятельности школьников. С его помощью мы учим подрастающее поколение основополагающим вещам - добру, ответственности, умению принимать верное решение в тот или иной момент времени, совершению добрых поступков на благо других", - заявил он.

Грибов также выразил благодарность всем школьникам, которые уже занимаются волонтерской деятельностью. "Ребята, всем успеха на этом благодатном пути. На нем вы получите очень правильные жизненные навыки, с которыми вам предстоит идти по жизни. Они будут вам всегда помогать", - заключил замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" предложение одной из участниц создать карту приютов для бездомных животных, поскольку необходимо обмениваться информацией и опытом по этому вопросу. Путин отметил, что помощь животным - это "не просто благородный вид деятельности, а очень важный".