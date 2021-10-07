На Ямал поступят 40 новых пассажирских автобусов до конца года

ТАСС, 7 октября. Муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получат 40 новых пассажирских автобусов до конца 2021 года. Большая часть техники будет на экологичном газомоторном топливе, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"Новая техника поступит по программе лизинга. Уже проведены закупки, срок поставки - до конца этого года. Самое большое количество автобусов поступит в Ноябрьск - 15. 11 единиц техники придет в Салехард, 10 - в Новый Уренгой и четыре - в Губкинский", - говорится в сообщении с уточнением, что автобусы будут на экологичном газомоторном топливе.

Все автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: кондиционером, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", спутниковой системой. Также они адаптированы для маломобильных граждан.

По данным пресс-службы, за счет средств окружного бюджета в этом году уже приобрели три автобуса для города Лабытнанги. Они курсируют по городским маршрутам, в том числе по маршруту Лабытнанги - Харп.

Всего на Ямал с 2017 года было закуплено 84 автобуса, 39 из них - на газомоторном топливе.