В Дагестане обучат ювелирному делу 300 человек с ограниченными возможностями здоровья

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Проект благотворительного фонда "Колесо добра" по обучению ювелирному мастерству людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов-колясочников, будет расширен при поддержке Фонда президентских грантов, это позволит обучить около 300 человек, сообщила в четверг ТАСС руководитель фонда и инициатор проекта Наида Магомедова.

Проект "Серебряный мастер" фонда "Колесо добра" в этом году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, на его развитие выделено более 460 тыс. рублей. С учетом софинансирования общая стоимость проекта составляет более 858 тыс. рублей.

"У нас уже есть мастерская, средства гранта мы направляем на оплату аренды помещения и привлечение еще двух педагогов. Это продолжение и развитие проекта. В рамках гранта мы будем обучать минимум 300 человек - будем проводить мастер-классы, знакомить с ювелирным мастерством", - сказала Магомедова, добавив, что сейчас в мастерской "Серебряный мастер", открытой также с привлечением грантовых средств, уже работают семь постоянных и семь приходящих сотрудников.

В рамках проекта познакомиться с мастерством дагестанских ювелиров могут и гости республики. "У нас уже были ребята из Волгоградской области, около 30 человек, мы проводили для них мастер-класс. Они хотели больше узнать о нашем регионе, и мы заодно познакомили их с нашими мастерами", - сказала руководитель фонда.

Мастерская для обучения инвалидов-колясочников ювелирному мастерству с последующим трудоустройством была открыта в Махачкале в феврале 2020 года с привлечением грантов главы Дагестана, министерства труда и социального развития республики и образовательного форума "Машук". Осенью на форуме "Машук-2020" проект получил еще один грант, что позволило продолжить его реализацию.