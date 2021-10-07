Темпы вакцинации в Архангельской области снизились в три раза по сравнению с летом

АРХАНГЕЛЬСК, 7 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Архангельской области уменьшились по сравнению с летним периодом примерно в три раза, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона. Летом в сутки прививались 4-5 тыс. человек, в настоящее время - около 1,4 тыс.

"На сегодняшний день темпы вакцинации в Поморье снизились до 1,4 тыс. человек в сутки, когда как в летний период количество прививающихся ежедневно достигало 4-5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Самые высокие показатели заболеваемости в последние дни фиксируются в Котласе, Котласском и Холмогорском районах, при этом по темпам вакцинации они в числе отстающих. Также низкие позиции занимают Онежский, Вельский районы, город Новодвинск.

С начала сентября в области от коронавируса привились всего 28,6 тыс. человек. В ходе заседания оперштаба было отмечено, что и\нтерес жителей региона к прививочной кампании упал. Летом люди активно прививались перед поездками в отпуск, чтобы быть свободными от ограничений, введенных в курортных городах. Глава региона Александр Цыбульский отметил, что мотивация в виде ограничений является эффективной. С 11 октября в регионе доступ в учреждения культуры, общепита, на массовые мероприятия будет возможен только по qr-кодам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в области в настоящее время достаточное количество вакцины, в наличии "Спутник V", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона". В настоящий момент на вакцинацию можно записаться в любую медицинскую организацию региона.

Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 316 569 жителей Архангельской области. Первый этап вакцинации прошли 334 393 человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе подтверждено 91 218 случаев заражения, за последние сутки - 303 случая. 84 461 человек выздоровел. Зарегистрировано 1 637 летальных исходов. В области действует режим повышенной готовности, масочный режим в общественных местах.