Погибших в Ленобласти летчиков Росгвардии посмертно наградили орденами Мужества

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии, погибший при учебно-тренировочном полете в Ленинградской области, посмертно награжден орденами Мужества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

"Указом президента РФ экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного округа Росгвардии в составе майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова награжден орденами Мужества (посмертно)", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что экипаж вертолета погиб 24 июня при выполнении учебно-тренировочного полета в результате авиационного происшествия в Ленинградской области. Летчики до последнего уводили падающую машину от жилых домов населенного пункта.