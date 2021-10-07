У МИД РФ появилась официальная страница в "Одноклассниках"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Официальная страница министерства иностранных дел России теперь есть в социальной сети "Одноклассники". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рада проинформировать, что официальный аккаунт МИД РФ теперь есть в популярной российской соцсети "Одноклассники", - сказала она. - Прямо сейчас на нашей официальной странице ведется прямая трансляция сегодняшнего брифинга. Присоединяйтесь, ссылку найдете и в тексте сегодняшнего брифинга, и на наших интернет-ресурсах".

Захарова добавила, что в материалах на странице планируется сделать упор на видеоконтенте. "Одноклассники" в этом году отмечают свое 15-летие, разработчики обновили дизайн, интерфейс, нам стало интересно с этим работать. Думаю, наше участие украсит юбилей этой соцсети. Будем делать все возможное для поддержки отечественного IT-производителя", - отметила официальный представитель.