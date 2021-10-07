В Калининграде расширили список сфер для обязательной вакцинации против коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 7 октября. /ТАСС/. Перечень сфер, сотрудники которых обязаны пройти вакцинацию от коронавируса, расширили в Калининградской области. Число работников, которые должны получить прививки, увеличили до 80%. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача области, опубликованном в четверг на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сферах жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами; курьерской деятельности и доставки; туристской индустрии и экскурсионного обслуживания; частной охранной деятельности; перевозок организованных групп пассажиров <...> организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников, сотрудников в срок до 20 ноября 2021 года", - говорится, в частности, в постановлении.

Обеспечить иммунизацию от коронавируса до 80% сотрудников должны предприятия и учреждения, где предполагается контакт с широким кругом лиц, включенных в перечень ранее. Это касается сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, электроэнергетики, пищепрома. Для них срок проведения вакцинации устанавливается до 15 ноября текущего года. Руководителям органов государственной власти и органов местного самоуправления области предписано организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 80% служащих до 20 ноября.

23 июня 2021 года главный санитарный врач области Елена Бабура подписала постановление об обязательной вакцинации 60% работников сфер, предполагающих контакты с большим количеством людей, до 30 августа. Сообщалось, что в ряде отраслей необходимый уровень вакцинации был достигнут. В частности, как сообщил губернатор области Антон Алиханов, полный курс вакцинации прошли более 60% работников предприятий агропромышленного комплекса.

По данным областных властей, на 6 октября в регион поступило 475 239 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привиты 330 719 человек, полностью завершена иммунизация - у 311 719. По данным регионального управления Роспотребнадзора, - это чуть более 38% взрослого населения региона. На 7 октября в области зафиксировано 56 699 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 273 - за прошедшие сутки. Вылечились 50 389 пациентов, умерли 807 человек, остаются под медицинским наблюдением 16 686 человек.