В Воронеже для пациентов с ковидом перепрофилируют геронтологический центр на 200 мест

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области из-за резкого роста заболевших ковидом приняли решение о создании стационара для их лечения на базе областного геронтологического центра в Воронеже. Постояльцев центра переселяют в другие социальные учреждения, сообщила в четверг пресс-служба правительства Воронежской области.

"На базе Воронежского областного геронтологического центра вынуждено и временно создается стационар для лечения пациентов с коронавирусом, <...> около 200 постояльцев геронтологического центра расселяют на свободные места в аналогичные учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в регионе на 6 октября было создано 5 671 койко-место для пациентов с ковидом, за сутки к 7 октября их число увеличили до 6 804. Пока в эту цифру не включили места в геронтологическом центре в Воронеже. Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения региона, в настоящее время в "красных зонах" занято 6 031 место, 773 койки остаются свободными.

"Однозначно мера вынужденная, прибегнуть к ней пришлось из-за высочайших темпов госпитализации в воронежские медучреждения. Поэтому ковидные койки теперь развертываются и вне стен специализированных медицинских объектов. При улучшении эпидситуации учреждение вернется в прежний режим работы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области впервые за сутки выявлено 604 заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 137 460 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 113 168 человек, 5 968 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах.