Изношенность гортранспорта в Омске снизилась за три года за счет обновления парка

ОМСК, 7 октября. /ТАСС/. Обновление парка автобусов и троллейбусов в Омске снизило за три года изношенность пассажирского транспорта с более 90% в два раза. Благодаря этому уменьшились расходы транспортных предприятий, повысилась безопасность движения и комфорт пассажиров, рассказал в четверг журналистам исполняющий обязанности директора департамента транспорта города Вадим Кормилец.

"С 2017 года по настоящее время процент износа подвижного состава за счет обновления снизился по автобусам с 95% до 48% - это фактически в два раза, по троллейбусам с 92 до 54% и по трамваям с 91 до 74%", - сказал он.

По словам и. о. директора департамента, за это время город получил 24 новых трамвая, 62 троллейбуса и 270 автобусов. "Поставки еще 48 автобусов на природном газе по нацпроекту "Экология" мы ожидаем до конца года, - сообщил он. - Они должны выйти на маршруты уже в середине января".

Кормилец уточнил ТАСС, что парк городского транспорта насчитывает 526 автобусов, 135 троллейбусов и 95 трамваев. "Новый транспорт идет как на замену старых машин, так и на расширение парка, - отметил он. - Сейчас автопарк укомплектован на все 100%".

По его словам, столь значительное снижение уровня износа позволило предприятиям снизить расходы на ремонт и увеличить число единиц транспорта на маршруте. "Кроме того, новые машины намного тише и комфортнее старых, - добавил Кормилец. - Помимо удобства пассажиров это комфорт водителей. Они меньше устают, что очень важно в плане безопасности движения".