В Тверской области дополнили перечень подлежащих обязательной вакцинации от ковида граждан

ТАСС, 7 октября. Главный государственный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов внес изменения в постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан от коронавируса, включив в перечень, в том числе, работников финансовых организаций, почтовой связи, парикмахерских и салонов красоты, коллективы предприятий численностью свыше 100 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Введена обязательная вакцинация против коронавируса для коллективов предприятий и организаций с численностью работников более 100 человек, для жителей региона, оказывающих финансовые и страховые услуги, осуществляющих курьерскую деятельность, для сотрудников почтовой связи, парикмахерских, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных центров, в том числе фитнес-центров, соляриев, саун, бассейнов, бань, сферы бытовых услуг (прачечных, химчисток)", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Также в расширенный перечень включили работников организаций, занимающихся культурными, выставочными, просветительскими, развлекательными, зрелищными мероприятиями, и предоставляющих консультационные услуги с очным присутствием граждан. "Решение позволит сдержать дальнейшее распространение коронавирусной инфекции на территории Тверской области без введения ограничений деятельности предприятий, малого и среднего бизнеса, учреждений социальной сферы. <...> Вакцинация первым компонентом или однокомпонентной вакциной не менее 80% от общей численности сотрудников должна быть организована до 6 ноября 2021 года, до 6 декабря 2021 года - вторым компонентом вакцины", - отметили в пресс-службе.

По данным Выскубова, в Тверской области на протяжении последних нескольких недель регистрируется рост числа заражений коронавирусом. "Суточная заболеваемость по состоянию на 6 октября 2021 года по сравнению с 6 сентября 2021 года увеличилась на 35%. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в основном происходит за счет лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет", - приводит пресс-служба слова главного государственного санитарного врача региона.

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан была введена в Тверской области в июне 2021 года. В перечень были включены, в том числе, работники торговли, общепита, гостиниц, многофункциональных центров, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ. Также прививку в обязательном порядке должны делать государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.

По данным оперативного штаба региона на 7 октября, в Тверской области с начала пандемии выявлено 68 189 случаев заражения коронавирусом, их них 254 - за последние сутки. Выздоровели 59 526 человек, 1 674 пациента умерли.