Ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий ввели в Брянской области

ТАСС, 7 октября. Правительство Брянской области внесло изменение в постановление о режиме повышенного готовности из-за пандемии коронавируса, ограничив работу предприятий общепита до полуночи, запретив проведение в них корпоративов. Спортивные состязания разрешили проводить без зрителей, на массовых мероприятиях допустимо присутствие не более 50 человек, сообщил в четверг оперативный штаб региона.

"Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку, в Брянской области вводятся следующие ограничения: ограничивается деятельность организаций общественного питания до 24:00 по местному времени; запрещается проведение организациями общественного питания массовых мероприятий развлекательного характера, и корпоративов; при проведении зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий количество участников допускается не более 50 человек. Спортивные, физкультурные мероприятия проводятся без зрителей", - говорится в сообщении.

Также в регионе приостанавливается деятельность детских развлекательных центров и игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах, если отсутствует лицензия на осуществление образовательной деятельности. "Запрещается нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей (законных представителей) в торговых, торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания", - отметили в оперштабе, добавив, что постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Члены оперштаба предложил предприятиям общественного питания и учреждениям культуры организовать свободные от ковида зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.

В Брянской области на данный момент действует масочный режим при посещении общественных мест и в транспорте. Залы кинотеатров и театров могут быть заполнены на 50%. Введена обязательная вакцинация для социально-значимых сфер, в том числе госслужба, услуги населению, образование, здравоохранение, туризм и гостиничный бизнес, культура, спорт. Ранее на спортивных мероприятиях разрешалось присутствие не более 500 человек, на зрелищных и иных мероприятиях - не более 150 человек.

По данным оперативного штаба на 7 октября, в Брянской области с начала пандемии выявлено 67 260 случаев заражения коронавирусом, из них 275 - за последние сутки. Выздоровели 61 999 человек, 1 528 пациентов умерли.