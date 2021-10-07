В Вологодской области в 2021 году полностью выполнили план по восстановлению лесов

ВОЛОГДА, 7 октября. /ТАСС/. Вологодская область в 2021 году полностью выполнила план по восстановлению лесов за счет новых теплиц, смонтированных в прошлом году, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства области.

"Вологодская область полностью выполнила задачу по соблюдению баланса выбытия и воспроизводства лесов. Норматив на сезон-2021 - 87%. В 2024 году процент лесовосстановления должен вырасти до 100%. Это первоочередная задача для нашего региона: на сегодняшний день область занимает третье место в стране по объемам заготовки древесины после Иркутской области и Красноярского края. В 2020 году данный показатель составил 17 млн куб. м", - говорится в сообщении.

При этом не менее 30% площадей необходимо засаживать сеянцами с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются. Для достижения этого показателя губернатор Вологодской области Олег Кувшинников дал поручение увеличить производительность до 5 млн сеянцев в год и расширить площади питомника в Диковском лесничестве Вологодского района. "В 2020 году на территорию комплекса были доставлены три новых теплицы. Мощность каждой - 1 млн сеянцев ежегодно. На сегодня две теплицы полностью готовы и функционируют, в третьей идут строительные работы. После запуска площадки объем производства Вологодского селекционного центра вырастет с 1,6 млн сеянцев в год до 4,6 млн. Кроме того, вологодский селекционный материал направляется на продажу и в соседние регионы, например, в Архангельскую область", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора Антона Кольцова.

По словам технолога центра Ирины Сухаревой, засевание теплиц производится с помощью полуавтоматизированной линии, готовые кассеты с торфом и семенами выставляют в теплице вручную. За сезон сеянцы вырастают длиной до 8-12 см, тогда как саженцам с открытой корневой системой для проращивания потребовался бы не один год. При этом высаживать саженцы из питомника можно дважды в год - в апреле и июне.

Как уточнили ТАСС в областном правительстве, полностью обеспечить восстановление лесов позволит третья монтируемая сейчас теплица в питомнике, а также частные питомники лесозаготовителей. Так, с 2018 года в Тотемском районе действует питомник, специализирующийся на сеянцах с закрытой корневой системой мощностью 1,5 млн штук за одну ротацию.

Как отмечал в мае 2021 года губернатор Кувшинников, лесные ресурсы занимают площадь 11,7 млн га, что составляет 81% территории области. Объем заготовки древесины увеличился за девять лет на 32,8% - с 12,8 млн куб. м в 2011 году до 17 млн куб. м в 2020 году. Объемы работ по лесовосстановлению увеличились за девять лет в 1,9 раза - с 44,2 тыс. га в 2011 году до 82,3 тыс. га в 2020 году.