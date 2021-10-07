В Оренбуржье прекратили уголовное дело о мошенничестве в отношении экс-вице-губернатора

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Отсутствие в деянии состава преступления стало причиной прекращения уголовного дела в отношении экс-вице-губернатора Оренбургской области, которую ранее обвинили в мошенничестве при оформлении в собственность квартиры стоимостью 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Радик Галимов.

"Уголовное дело по обвинению бывшего вице-губернатора Оренбургской области <…> прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ ("Отсутствие в деянии состава преступления")", - сказано в ответе Галимова на запрос ТАСС.

Ранее ТАСС со ссылкой на следователей сообщал, что расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике завершено, ее обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Вере Башировой. Затем прокуратура Оренбургской области возвратила следователям уголовное дело с требованием прекратить преследование, с чем в следственном управлении не были согласны.

Галимов уточнил, что в настоящее время решение о прекращении уголовного дела проверяется в порядке ведомственного контроля.