В Дагестане до конца октября создадут более 250 школьных футбольных лиг

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Школьные футбольные лиги будут созданы на базе более 250 дагестанских школ до конца октября. Комплекты по игре в футбол уже поставлены в 44 муниципалитета, сообщил в субботу ТАСС врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

"Более 250 образовательных организаций Дагестана станут пилотными площадками для организации школьных футбольных лиг в октябре. Комплекты по игре в футбол для более 12 тыс. детей уже поставлены в 44 муниципалитета республики в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - сказал собеседник агентства. При этом уточнил, что в 2022 году планируется создание футбольных лиг на базе более 400 школ.

По его словам, для развития детско-юношеского футбола Минобрнауки региона в 2021-2022 учебном году запланировало 10 турниров и соревнований, которые охватят более 24 тыс. школьников. Среди них - Фестиваль футбола, "Кожаный мяч", Кубок главы региона.

"Появление футбола в учебном плане и регулярные соревнования между школами позволят укрепить здоровье учащихся и создать дополнительные возможности для юных игроков. Школьники научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе, узнают о развитии футбола в своем регионе", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана, футбольные школьные лиги создаются в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола между Российским футбольным союзом, министерством спорта РФ, Республикой Дагестан и Федерацией футбола республики.