На федеральной трассе А-114 временно введут реверсивное движение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе А-114, связывающей Вологду с Ленобластью и Петербургом, на три недели переведут в реверсивный режим. Ограничения введут в Тихвинском районе из-за ремонта моста через реку Шомушка, сообщили в четверг в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"В связи с производством работ по ремонту дорожной одежды мостового полотна и локальной замене гидроизоляции в период с 8 по 29 октября 2021 года на мосту через реку Шомушка будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч" - приводит пресс-служба слова начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского.

На время проведения работ в районе моста через Шомушку будут установлены временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, также будет смонтирована световая сигнализация для водителей.

Федеральная трасса А-114 проходит из Вологды через Череповец, Бокситогорск, Тихвин до Новой Ладоги, где она смыкается с дорогой Р-21 "Кола", по которой автомобили следуют далее в Санкт-Петербург.

Ранее Упрдор "Северо-Запад" объявил, что из-за проведения ремонтных работ реверсивное движение будет введено с 11 по 20 октября на федеральной трассе А-180 "Нарва", соединяющей Санкт-Петербург и Эстонию. Ограничения коснутся участка в районе деревни Лужица у эстонской границы.

Также в связи с проведением ремонтных работ в реверсивный режим перевели движение по федеральной трассе А-215, соединяющей Санкт-Петербург и Архангельск через Вытегру. Ограничения на движение на участке между 68 и 104 км продлятся с 5 октября по 15 ноября.