Гутерриш: недостаточная вакцинация может привести к устойчивости коронавируса к препаратам

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Недостаточный уровень вакцинации от коронавируса в мире может привести к тому, что новые варианты инфекции станут устойчивы к препаратам. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Мы должны избежать худшего сценария. Но если мы позволим вирусу распространиться <...> на Африканском континенте и в других частях мира, появятся новые варианты, - сказал он. - Мы также знаем, что есть риск, что эти варианты могут быть устойчивы к вакцинам. Есть [такой] риск, если позволим неравенству [в распространении вакцин] продолжаться".

"Если мы позволим вирусу распространиться, есть риск того, что однажды, возможно, очень скоро, будет не дельта-штамм, а другие варианты, которые могут показать устойчивость к вакцинам, - отметил генсек ООН. - Тогда все усилия по вакцинации в развитых странах, по вакцинации всего населения один-два или три раза потерпят неудачу, а люди окажутся незащищенными".