Власти Северной Осетии направят на развитие анимации на осетинском языке 7,7 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Проект по развитию лицензионной осетиноязычной анимации реализуют в Северной Осетии благодаря гранту в 2,9 млн рублей президентского фонда культурных инициатив. Всего на реализацию проекта направят 7,7 млн рублей до 2023 года, сообщил ТАСС представитель общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры" Тамерлан Цгоев.

"Проект "Родная анимация" позволит восполнить отсутствие лицензионного осетиноязычного анимационного контента с отечественным идеологическим наполнением, пропагандирующего традиционные ценности российской культуры. Он поможет доносить ценности российской культуры до подрастающего поколения средствами анимационного кино на родном языке через привитие их в наиболее доступной форме - голосами любимых персонажей мультфильмов, окажет содействие развитию современной профессиональной звукорежиссуры и анимации в республике", - сказал Цгоев.

По его словам, реализация проекта также позволит заложить материально-техническую и кадровую основу для дальнейшего формирования многовекторной точки роста для появления в республике мультфильмов на осетинском языке и дальнейшего расширения фонда осетиноязычной отечественной анимации.

В настоящее время Федерация является единственной организацией в Северной Осетии, занимающейся лицензионным дублированием на осетинский язык современных мультипликационных фильмов. Однако она сталкивается не только с отсутствием постоянного финансирования, но и с проблемой отсутствия в республике квалифицированных звукорежиссеров, готовых работать с дублированием мультфильмов на осетинский язык, а также с отсутствием собственной студии звукозаписи.

В рамках проекта планируется провести фестиваль отечественного осетиноязычного мультфильма, пройдут некоммерческие показы мультипликационных фильмов отечественного производства на осетинском языке для детей в формате уличного кинотеатра. Планируются также выезды для безвозмездных показов осетиноязычных мультфильмов отечественного производства в осетинских землячествах в Москве и в Санкт-Петербурге. Готовая продукция через созданный облачный сервис будет распространена через проекта в осетинских землячествах в более чем 30 субъектах РФ и в диаспорах компактного проживания осетин в Республике Южная Осетия, Грузии, Турции, США, Франции, Испании, Абхазии, Казахстане и пр.