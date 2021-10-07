Более 700 т избытка урожая яблок собрали на переработку в Подмосковье

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Дачники Московской области отправили на переработку более 700 т избытка урожая яблок в рамках экологической акции "Тут едут яблоки! Прямо на переработку". Собранные фрукты отправят на вторичную переработку для сельхознужд, сообщила в четверг пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В целях предотвращения роста количества органических отходов на территории Московской области 13 сентября стартовала ежегодная экологическая акция "Тут едут яблоки! Прямо на переработку!". Теперь садоводы и дачники региона могут отправить избытки урожая яблок на переработку. За время проведения акции участники сдали на переработку порядка 1 300 кубометров излишнего урожая, что составляет ориентировочно 715 т", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что собранный в рамках акции урожай направят на вторничную переработку для сельскохозяйственных нужд - яблоки пойдут на корм свиньям или на производство компоста.

В пресс-службе рассказали, что для удобства дачников был организован объезд мобильных пунктов сбора и крупных контейнерных площадок.