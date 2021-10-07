Госуниверситет в КБР получит гранты на развитие научных исследований и туризма в регионе

НАЛЬЧИК, 7 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ), ставший участником программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030", направит 90% средств гранта, в частности, на реализацию стратегических проектов, направленных на развитие научных исследований, туризма и экономики региона в целом. Об этом сообщил ТАСС и. о. ректора вуза Юрий Альтудов.

Ранее Минобрнауки России подвело итоги конкурса на получение грантов в рамках программы "Приоритет-2030". КБГУ вошел в число победителей конкурса базовой части программы господдержки и развития университетов "Приоритет-2030" и получит 100 млн рублей господдержки на развитие вуза.

"Около 90% средств будет направлено на приобретение научного оборудования, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также на стимулирование труда ученых, профессорско-преподавательского состава и аспирантов, ведущих активную научную деятельность", - рассказал собеседник агентства.

Научные исследования будут связаны с реализацией стратегических проектов вуза. Это "Водное благополучие и зеленая экономика", "Кабардино-Балкария - территория курортов и туризма: новая парадигма лечения, реабилитации и медицинского туризма", "КБГУ - интегратор развития полимерных аддитивных технологий", "Эрмитаж-Кавказ", а также "Центр поддержки и обновления компетенций для развития экономики Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского макрорегиона".

В вузе также отметили, что планы развития университета, в котором по уровню высшего и среднего специального образования обучаются около 17 тыс. человек, сосредоточены на поддержке формирования человеческого капитала республики. "Трансформация образовательной деятельности вуза нацелена на раскрытие потенциала и обеспечение трудоустройства выпускников, развитие системы непрерывного массового образования, трансфер технологий в реальный сектор экономики, технологическое и социальное предпринимательство", - пояснил Альтудов.

С 2015 года существенно возрос интерес к КБГУ абитуриентов из других регионов РФ, в 2020 году в университете обучались 2,4 тыс. человек из более 40 субъектов РФ. "На этапе завершения программы доля студентов из различных регионов нашей страны будет составлять до 20%. Развитие экспорта образования предполагает долю иностранных студентов до 20%, их социальную адаптацию. Кроме того, трудоустройство в нашем регионе лучших выпускников вуза из данной категории", - добавил и. о. ректора КБГУ.

О программе

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 гг. и 2025-2030 гг. В конце сентября комиссия Минобрнауки России отобрала в программу 106 университетов из 49 городов РФ. Эти учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Еще 15 университетов получили статус кандидата на участие в программе.

О вузе

Кабардино-Балкарский государственный университет входит в сотню лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования, две из которых на английском языке. В нем обучаются около 17 тыс. студентов, в том числе 1,6 тыс. иностранных. В системе вуза девять институтов, четыре колледжа, один факультет.