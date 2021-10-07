Центр компетенций откроют в крупнейшем вузе Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Центр компетенций откроется в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) по проекту АНО "Россия - страна возможностей". Создание центра позволит расширить работу вуза по оценке компетенций студентов, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе вуза.

"Мы получим новые эффективные инструменты оценки по 22 надпрофессиональным компетенциям. Единая цифровая платформа позволит гораздо быстрее проводить ассессмент, получать более объективную картину, а главное - охватывать большее количество студентов", - цитирует пресс-служба ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Оценку компетенций студентов в университете с 2016 года ведет Центр неформального образования. Игропрактика позволяет определить лидерские качества студентов, их адаптивность и навыки самопрезентации. За это время ассесмент прошли 2 тыс. студентов, которые получили индивидуальные рекомендации по дальнейшему совершенствованию компетенций.

"Благодаря реализации проекта (создание центра компетенций - прим. ТАСС) обучающиеся смогут оценить свои компетенции, понять, в каком направлении им двигаться, чтобы получить работу своей мечты. Работодатели сэкономят время и ресурсы на поиск квалифицированных сотрудников. А вузам центры помогут подготовить конкурентоспособные кадры для экономики страны", - отметили в пресс-службе.

АНО "Россия - страна возможностей" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ открыли первый в стране центр оценки и развития управленческих компетенций в августе 2021 года. До конца года планируется открыть более 25 подобных центров по всей России. Эксперты АНО "Россия - страна возможностей" создали набор тестов, опросников и других диагностических инструментов, которые обеспечат прозрачность оценки управленческого опыта. На основе результатов тестирования будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей.