Конверты с изображением ДГУ вышли в почтовое обращение в честь 90-летия вуза

МАХАЧКАЛА, 7 октября. /ТАСС/. Конверты с изображением Дагестанского государственного университета (ДГУ) вышли в почтовое обращение в честь 90-летия вуза.

"В ДГУ состоялась торжественная церемония специального гашения почтового конверта, посвященная 90-летию Дагестанского государственного университета. Уже с завтрашнего дня 100 тыс. конвертов с изображением ДГУ будут распространяться по всей сети отделений почтовой связи страны. Они пойдут с письмами, открытками, деловой корреспонденцией в страны ближнего и дальнего зарубежья", - сообщили журналистам в пресс-службе университета.

В мероприятии приняли участие ректор Дагестанского госуниверситета Муртазали Рабаданов и директор Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан Махач Магомедов. Ректор вуза поприветствовал гостей и рассказал краткую историю здания, изображенного на конверте.

"Данная процедура в вузе проходит впервые. Инициатива принадлежит Махачу Абдуллаевичу Магомедову, который является нашим выпускником. А на конверте изображено здание на университетской площади - символ Даггосуниверситета",- цитирует пресс-служба ректора.

Как отмечается, почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира. Конверты уже доступны в центральном почтовом отделении Махачкалы, а в ближайшее время их можно будет приобрести в любом отделении Почты России.

О ДГУ

Дагестанский государственный университет - старейший и крупнейший вуз Республики Дагестан, он был основан в 1931 году. ДГУ - крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Учебно-научная и организационная структура включает два института, 17 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.