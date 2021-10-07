В Нижнем Новгороде открыли один из первых в РФ образовательных судостроительных кластеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Один из первых в России образовательных судостроительных кластеров, в который вошли завод "Красное Сормово", ряд школ, два университета, техникум и колледж, открыли в Нижнем Новгороде. Об этом в четверг сообщила пресс-служба предприятия.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, создание кластера в Сормовском районе Нижнего Новгорода - пилотный для России проект. "Это один из первых в стране проектов, который объединит усилия не только учреждений образования - школ, техникумов, вузов, но и промышленных предприятий" - цитирует пресс-служба замгубернатора.

Так, в кластер вошли "Красное Сормово" (водит в Объединенную судостроительную корпорацию), девять школ Сормовского района, Нижегородский государственный технический университет (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева, Волжский государственный университет водного транспорта (ВГУВТ), Сормовский механический техникум, Нижегородский политехнический колледж и учреждения допобразования. Состав кластера могут расширить, сейчас обсуждаются перспективы сотрудничества с Национальным исследовательским нижегородским госуниверситетом им. Н. И. Лобачевского.

Как рассказал директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин, концепция кластера разрабатывалась в том числе с руководителями учреждений, где работают кружки технической направленности. "Создание кластера - объединения ОСК, нашего завода и учреждений образования - позволит воплотить новые подходы к подготовке инженерных кадров и высококвалифицированных специалистов для судостроения", - приводит пресс-служба слова Першина.

Начиная со средних классов школы, ученики будут посещать дополнительные занятия по судостроительной тематике, увидят процесс создания судов от резки металла до сборки корпуса. Кроме того, школьники будут слушать лекции преподавателей профильных вузов, а в старших классах выполнять свои первые научные работы под руководством специалистов предприятия и сотрудников НГТУ и ВГУВТ.

По конкурсному отбору лучшие выпускники продолжат обучение в вузах по целевым направлениям от завода или в учреждениях СПО по необходимым для судостроительной отрасли специальностям. Наиболее талантливые студенты получат трудоустройство на предприятие.

О предприятии

"Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за последние 75 лет построено и модернизировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных. Сейчас завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список значительных судов года.