В Северной Осетии наградили врачей, работающих с ковид-пациентами

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло наградил медиков, внесших вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Доме правительства прошла торжественная церемония награждения медицинских работников, внесших вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северной Осетии. Высокие государственные награды медики получили из рук главы Республики Северная Осетия - Алания Сергея Меняйло", - говорится в сообщении.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, указом президента России орденом Пирогова награжден главный врач Республиканской клинической больницы Астан Митциев, а также сотрудники медучреждения: Фатима Дамзова, Нонна Легкоева, Галина Майрансаева, Аслан Макиев, Зарина Мецаева, Бэла Саламова, Сослан Цагараев.

Старшая медицинская сестра РКБ Альбина Боцоева удостоена медали Луки Крымского. Почетной грамотой президента России отмечены сотрудники РКБ Жанна Алборова, Фатима Бузова, Анастасия Викторова, Гита Кокоева.

Кроме того, за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции, благодарственные письма президента России вручены председателю комитета РСО - Алания по делам молодежи Руслану Джусоеву и председателю региональной общественной организации "Союз детских и подростковых организаций РСО - Алания" Жанне Маргиевой.

"Профессия врача - особенная, люди всегда ждут от вас чуда. Понимаю, что вы не волшебники, однако и пациенты, и их родственники на вас надеются. Благодарю каждого за работу, вы ежедневно спасаете жизни наших граждан, стоите на страже их здоровья. Эти награды - заслуженная оценка вашего труда. Без прикрас, у нас в Осетии есть люди, которые каждый день совершают подвиги", - сказал Меняйло.