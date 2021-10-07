В Самарской области темпы вакцинации от коронавируса снизились с июля почти в 15 раз

САМАРА, 7 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Самарской области снизились по сравнению с июлем почти в 15 раз. Сейчас ежедневно прививаются чуть больше 1 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"Мы перестали вакцинироваться. Если в пиковые дни июля мы вакцинировали по 15, 16, 17 тыс. человек в день, сейчас наши показатели уменьшились почти в 15 раз. Мы сейчас вакцинируем чуть больше 1 тыс. человек в день. При том, что в планах у нас привить еще более 1 млн человек. Такими темпами вакцинации мы никогда не остановим пандемию", - сказал он.

Бенян отметил, что снижение темпов вакцинации стало одной из причин, по которой в регионе фиксируется агрессивный рост заболеваемости. Чаще всего противники вакцинации объясняют свою позицию тем, что коронавирус развивается, несмотря на вакцинацию. Однако министр здравоохранения отметил, что среди привившихся самарцев заболели чуть больше 1%. При этом заболевание развивается, когда иммунитет еще не сформирован.

Помимо этого, среди причин распространения инфекции министр назвал снижение бдительности самарцев и появление более заразных мутаций вируса. В Самарской области ежедневно подтверждается более 600 случаев заражения коронавирусом на протяжении нескольких недель. При этом еще около 4 тыс. пациентов с разными проявлениями ОРВИ, пневмонией обращаются за медицинской помощью. Таким образом, медики помогают более 5 тыс. пациентам ежедневно. Бенян отметил, что это создает сложности в работе всех звеньев врачебной помощи.

По данным областного Минздрава, на амбулаторном лечении сейчас находятся более 40 тыс. человек, из которых у половины пациентов коронавирус подтвержден. "Еще половина [случаев - это] ОРВИ и пневмония, из них одна треть - это потенциально пациенты с коронавирусом, с не подтвержденным ПЦР-тестом", - сообщил Бенян, отметив, что для всех предусмотрена положенная при коронавирусе терапия.

По данным сайта "Стопкоронавирус.рф", на 7 октября в Самарской области выявлено более 109,6 тыс. случаев коронавируса. Медики вылечили порядка 88,2 тыс. человек, еще порядка 4,1 тыс. пациентов умерли.