В Марий Эл переоснастят лабораторию центра по борьбе со СПИД

ТАСС, 7 октября. Региональные власти направят 49 млн рублей на переоснащение лаборатории Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Марий Эл, где в том числе проводят ПЦР-исследования на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"Республика Марий Эл направит 49 млн рублей на переоснащение микробиологической, паразитологической и ПЦР-лаборатории Республиканского СПИД-центра в рамках реализации федеральной программы модернизации инфекционной службы России", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на закупку оборудования, а также на лабораторную информационную систему, которая позволит ускорить процесс исследований.

Отмечается, что центром в условиях пандемии было проведено более 320 тыс. ПЦР-исследований на коронавирус, ежедневно проводится около 1 тыс. исследований при норме 780 анализов в день. На данный момент лаборатория центра выполняет большой спектр исследований, определяя около 100 видов микроорганизмов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 147 случаев заражения коронавирусом, 19 003 пациента выздоровели, 613 умерли. За сутки было выявлено 65 новых случаев заражения.