"Смешарики" и ЦОДД запустили совместный проект о безопасности движения на дорогах

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы и "Смешарики" запустили совместный проект в рамках популяризации темы безопасного движения на дорогах. В школах начали распространять информационные плакаты с известными героями и ПДД, а рядом с учебными заведениями курсирует тематический паркон, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе ЦОДД.

"Центр организации дорожного движения и анимационный проект "Смешарики" запустили совместный сайт с правилами дорожного движения. Также на дорогах вблизи школ будет курсировать паркон с надписями "Водители, снижайте скорость вблизи учебных заведений!", "ЦОДД и Смешарики за безопасность на дорогах". <...> Новая яркая оклейка мобильного автомобиля направлена на привлечение внимания водителей к детской безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что также для привлечения внимания детей к правилам дорожного движения (ПДД) в школах начали распространять яркие информационные плакаты с изображениями персонажей мультсериала "Смешарики" и QR-кодом, при наведении смартфона на который дети смогут перейти на образовательный лендинг и ознакомиться с правилами дорожного движения.

"С 2010 нам удалось снизить количество аварий с участием детей в два раза. Тем не менее, количество пострадавших детей все еще высоко. На протяжении всего года мы устанавливаем новые светофоры, обустраиваем новые пешеходные переходы, делаем островки безопасности, чтобы дорога была безопасной для пешеходов, особенно для детей, которые идут в школу самостоятельно. Очень важно еще раз напомнить детям, их родителям и водителям, которые ежедневно выезжают на дороги города, самые главные правила безопасности на дороге", - отметили в пресс-службе ЦОДД.

Как добавила генпродюсер ГК "Рики" Юлия Николаева, чьи слова приводится пресс-служба, с 2017 года компания выпускает тематические эпизоды со Смешариками, посвященные безопасности дорожного движения. "В так называемой "Азбуке безопасности" герои разыгрывают различные ситуации, которые могут случиться в реальной жизни, чтобы в игровой форме рассказать, научить и, возможно, предотвратить последствия пренебрежения правилами дорожного движения. Искренне надеемся, что совместная инициатива с ЦОДД будет способствовать повышению детской безопасности", - заключила Николаева.