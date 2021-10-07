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Вакцинация от коронавируса в России

Глава Крыма Аксенов сообщил, что ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт"

Он отметил, что чувствует себя хорошо

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов ревакцинировался в четверг вакциной "Спутник Лайт".

"Сегодня ревакцинировался "Спутником" - одноразовая, однокомпонентная вакцина. Чувствую себя прекрасно, замечательно. Решение такое принял, исходя из сложившейся ситуации - количество зараженных растет, другого пути, кроме разобщения и вакцинации, нет", - сообщил Аксенов в видеоролике в своем Telegram-канале.

Он также призвал всех пройти вакцинацию.

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Крыму составляет сейчас 27%, средний по РФ - 14%. Всего с начала пандемии в республике заразились коронавирусом более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. пациентов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВакцинация от коронавируса в России
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