Более 43% пожилых жителей Кировской области сделали прививку от коронавируса

КИРОВ, 7 октября. /ТАСС/. Около 160 тыс. жителей Кировской области старше 60 лет, или 43% граждан этой категории, сделали прививку от коронавируса, сообщил ТАСС в четверг первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"Всего в регионе первым компонентом привит 373 471 человек, вторым - 355 636 человек. В категории 60+ первый компонент получил 163 751 человек, второй - 156 977, доля вакцинированных [в этой категории] - 43,8%", - сказал Курдюмов.

По данным регионального правительства, в связи с сезонным ростом заболеваемости число обращений за медпомощью увеличилось в три раза, при этом возраст госпитализированных снижается - в числе болеющих сейчас больше всего граждан от 18 до 50 лет. В региональном Минздраве отмечают, что вакцинированные пациенты в 98% случаев болеют в легкой и среднетяжелой формах. Среди невакцинированных пациентов с тяжелым течением заболевания - 98,1%.

Власти уже развернули почти 5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями. Это на 8% превышает объем коек, созданный в разгар пандемии осенью 2020 года, когда было развернуто 4 605 коек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 58 602 случая заражения коронавирусом, выздоровел 54 491 человек, умерли 544 человека. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.