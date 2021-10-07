Британия сократила число стран красного списка по ковиду. Россию изменения не затронули

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Власти Великобритании уменьшили до семи количество стран так называемого красного списка, по прибытии из которых необходимо провести 10 дней на карантине в специальных гостиницах за свой счет. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг на сайте правительственной информации.

Из стоп-листа с 11 октября будут удалены 47 стран, в том числе такие важные для британцев направления для отдыха, как Бразилия, Мексика, Южная Африка. Полностью привитым от коронавируса британцам по возвращении из этих стран не понадобится не только платить за карантин в отеле, но и вообще самоизолироваться.

При этом гражданам этих государств по прибытии в королевство все равно придется провести 10 дней на самоизоляции, однако не обязательно в отеле, что до сих пор обходится примерно в £2 285 (225 тыс. рублей по текущему курсу). Это вызвано тем, что Великобритания допускает послабления лишь в отношении тех, кто был привит зарегистрированными в королевстве вакцинами компаний AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

При этом сохраняется требование провести 10 дней в отеле за свой счет по прибытии в Великобританию из Гаити, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Колумбии, Панамы, Перу и Эквадора.

Для граждан России ничего не изменится. Перед поездкой в Великобританию нужно будет сдать тест на коронавирус, а по прибытии в королевство провести 10 дней на самоизоляции и сдать два ПЦР-теста - на второй и восьмой день.