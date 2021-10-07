Папа Римский помолился за мир у Колизея

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в четверг принял участие во встрече за мир "Братские народы, будущее Земли. Религии и культуры в диалоге", которая была организована католической общиной Святого Эгидия. На мероприятии присутствовали также канцлер ФРГ Ангела Меркель, патриарх Константинопольский Варфоломей, верховный имам старейшего и крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб и главный раввин Москвы, президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт, сообщает портал Vatican News.

"Нельзя допустить, чтобы жизнь народов была сведена к игре между сильными мира сего, - заявил понтифик. - Жизнь народов и детей - это не игра <...>, война превращает человеческую жизнь в насмешку". Глава Римско-католической церкви обратился с призывом "сложить оружие, сократить военные расходы и направить средства на гуманитарные нужды, превратить орудия смерти в орудия жизни".

"Война - это провал политики и человечества. Мы должны перестать воспринимать ее отстраненным взглядом сквозь призму новостей и стремиться увидеть ее глазами людей", - подчеркнул Франциск.

В прошлом году встреча за мир проводилась на римском Капитолийском холме. Тогда продолжительность мероприятия и число участников были значительно сокращены из-за пандемии.