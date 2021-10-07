На "Винзаводе" представили выставку о промышленности Москвы

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Полноразмерные макеты, дополненная реальность, химическая лаборатория и индустриальная симфония стали частью экспозиции мультимедийной выставки "Открой Моспром. Механизмы большого города" в Центре современного искусства "Винзавод", передает корреспондент ТАСС.

Выставка, которая по площади занимает свыше 1,5 тыс. кв. м, посвящена работе московских фабрик и заводов. Всего в ней приняли участие свыше 100 столичных производств. Экспозиция поделена на пять тематических пространств - "Квартира", "Улица", "Офис", "Парк" и "Неоновый город" и включает более 20 интерактивных мультимедиа-инсталляций. Ее могут посмотреть все посетители "Винзавода".

"Мы с коллегами посчитали, что тут представлено всего 3% от общего количества предприятий Москвы, как вы помните, их более 3 тыс. Поэтому мы будем думать над форматами, как больше и доступнее донести информацию до москвичей. По итогам этой выставки мы будем делать, скорее всего, электронный формат, а также думать о какой-то постоянной экспозиции", - рассказал журналистам руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что столица с точки зрения обрабатывающей промышленности занимает лидирующие позиции по стране, а также вполне конкурентоспособна на мировой арене. Промышленный комплекс города развивается быстрее, чем в среднем по всей России. Особенно быстро в настоящее время развивается химическая и фармацевтическая промышленность, а также в два раза выросли показатели по целлюлозной промышленности, поскольку растет так называемая электронная коммерция, для которой требуется упаковка товаров.

Роботы и VR

Первая же зона экспозиции - "Квартира" начинается с ванной комнаты, в которой при подходе к зеркалу на мультимедийных экранах осыпается плитка и появляются данные по химической промышленности, а еще видны роботы-манипуляторы, которые фасуют готовую продукцию. Также гостям показывают факты о косметике и химической продукции. Так, например, можно узнать, что в 2020 году было произведено 58 тыс. тонн мыла - почти столько же весил когда-то корабль "Титаник".

На полу и стенах выставки есть стрелочки и указатели, куда идти дальше. В "Квартире" есть еще зоны кухни и мебели, где посетители смогут узнать о работе пищевой промышленности и деревоперерабатывающих предприятий. Кстати, все можно потрогать, покрутить в руках, но обязательно нужно вернуть на место.

Больше всего гостей собралось рядом с VR-зоной, где можно в виртуально посетить некоторые производства в Москве и пройтись по их помещениям. Есть еще также зона с VR-очками, где каждый желающий попадает в свободное пространство и с помощью джойстиков-манипуляторов может рисовать абстрактные фигуры.

Все желающие также смогут покататься на мультимедийном лифте, где рассказывают об истории лифтостроения в Москве, показывают, где используются выпущенные в столице лифты. Однако стоит быть осторожнее, так как подобный экспонат не предназначен для людей с эпилепсией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Рядом со всеми зонами выставки стоят сотрудники, которые готовы помочь и рассказать, как и что работает.

Машиностроение и нефть

Зона "Улица" на выставке посвящена автомобилям, а также сопутствующим им продуктам нефтепереработки, проводам, трубам и умной электронике. Так, гости могут увидеть "внутренности" автомобиля и его кузов. На медиаэкранах этой зоны рассказывается о фактах, связанных с машиностроением.

Посетителям также расскажут, что из нефти делается не только бензин, но и игрушки, CD и DVD-диски - более 40 млрд л нефти в год, в каждом диске и его коробке содержится до 1 л нефти. А еще в этом списке детские соски, подгузники, искусственный мех, пищевая пленка, тени для век, карандаши для губ и глаз, косметические лаки, шампуни и духи. Нефть использовали и в лечебных целях - для аспирина, антисептиков, антибиотиков, успокоительных средств.

Есть также экспонат, который расскажет о космической промышленности Москвы. Это круглый медиаэкран с "крышей". На нем на фоне космического пространства представлены данные о том, сколько спутников и другой необходимой продукции было произведено в Москве. А на "крыше" экспоната - звездное небо.

Завершает выставку инсталляция "Неоновый город", где можно послушать индустриальную симфонию саунд-художницы Lovozero, увидеть масштабную цифровую визуализацию Big Data от арт-коллектива Stain, а также фотопроект Мурада и Натальи Османн. Для гостей также предусмотрена и дополнительная программа: они могут поучаствовать в дискуссиях, послушать лекции экспертов и представителей промышленных предприятий.