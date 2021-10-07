Ярославская область получит 1,5 млрд рублей на строительство волейбольного центра

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере 1,5 млрд рублей выделят на строительство волейбольного центра в Ярославле. Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"1,5 млрд рублей дополнительно выделено области на строительство волейбольного центра. Эти средства направим на возведение здания для игры в пляжный волейбол, а также тренировочного, подготовительно-восстановительного блоков с бассейном, работы по которым финансируются из федерального и областного бюджетов. Со стороны региона на эти цели предусмотрели 745,5 млн рублей", - написал Миронов.

По его словам, строительство основной волейбольной арены ведется на средства инвестора, уже забиты первые 960 свай под основание арены. "Начало положено. Завершить работы по строительству центра планируем в 2023 году", - добавил Миронов.

Новый волейбольный центр будет использоваться для тренировок и игр местного волейбольного клуба "Ярославич", а также для массовых занятий разными видами спорта - баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, гимнастикой. На площадке планируется проведение концертов и форумов.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что в основном здании будет игровой зал с трибунами на 6 тыс. мест, а также тренировочный зал на 500 зрителей. В здании также разместится подготовительно-реабилитационный центр с двумя бассейнами и спа-зоной.