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Пандемия COVID-19

Руководитель пресс-службы Госдепартамента сообщил, что выздоровел после ковида

Нед Прайс отметил, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил всех за поддержку.

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выздоровел после заражения коронавирусом и чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил в четверг в своем Twitter.

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"Я рад сообщить, что завершил свой карантин и я чувствую себя хорошо", - написал он, поблагодарив всех за поддержку. Прайс добавил, что вновь проведет в четверг регулярный брифинг.

Глава пресс-службы Госдепартамента сообщил о том, что заразился коронавирусом, в конце сентября. После этого в ведомстве проинформировали, что сотрудники пресс-службы в качестве меры предосторожности также будут находиться на карантине в течение следующих 10 дней. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда тоже сдал тест на COVID-19, результат оказался отрицательным.

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