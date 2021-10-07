Карантин из-за ковида ввели в селе Великовисочное в Ненецком АО

"В селе Великовисочное введен карантин. На этой неделе в селе зафиксирована вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В четверг из села в Ненецкую окружную больницу в тяжелом состоянии эвакуированы два жителя. В настоящее время под наблюдением сельского медицинского работника находится 12 человек. Село обеспечено всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка наблюдается также и в селе Нижняя Пеша. Накануне в связи с ростом заболеваемости на селе было принято решение закрыть участковую больницу на карантин, медицинская помощь жителям оказывается на дому. "Сегодня в тяжелом состоянии санитарным рейсом из Пеши в окружную больницу госпитализировано трое человек. Под наблюдением местного фельдшера находится 26 человек с признаками ОРЗ", - приводит пресс-службы слова исполняющей обязанности руководителя Департамента здравоохранения НАО Ольги Сыропятовой.

28 сентября карантин был введен в деревне Лабожское. На сегодняшний день под наблюдением сельского фельдшера находится 21 человек. По данным профильного Департамента, эпидемиологическая ситуация на селе стабилизируется, вновь заболевших нет, с отрицательными ПЦР тестами выписаны девять человек. В общей сложности отрядом санавиации совершено 11 рейсов в Великовисочное, Лабожское и Нижнюю Пешу, эвакуировано 25 человек. С начала пандемии в регионе выявлено 2 383 случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 227 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса.