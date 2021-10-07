Эксперт: продвижению культуры народов России необходимо уделять внимание на ТВ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Культура народов России, в том числе народов Северного Кавказа, требует продвижения на российском телевидении, что необходимо для ее сохранения. Возможным способом для этого может стать создание специализированного телеканала, считает народный артист РСФСР, художественный руководитель и главный дирижер Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

"Обязательно нужно продвигать культуру народов Северного Кавказа. Мы самое многонациональное государство, но, если мы возьмем наше телевидение [оно этого не отражает]. <…> Необходим канал национальных культур народов России, где бы показали [культурное своеобразие] почти 200 народов России", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

По мнению Захарченко, сегодня телеканалы не уделяют достаточного внимания особенностям и истории национальных культур народов страны. Их продвижение, по его словам, могло бы помочь их сохранению.

При этом он отметил, что культура народов Северного Кавказа прочно заложена не только в сознании ее представителей среднего и старшего возраста, но и молодежи. "Как раз народы Кавказа выживут. <…> Там есть, кто охраняет [культуру]", - добавил Захарченко.

Виктор Захарченко родился в 1938 году в станице Дядьковской Краснодарского края. Закончил Краснодарское музыкально-педагогическое училище, Новосибирскую государственную консерваторию им. Глинки и аспирантуру в ГМПИ им. Гнесиных. С 1974 года - художественный руководитель Кубанского казачьего хора. Захарченко - автор более 200 музыкальных произведений и более тысячи обработок народных песен. Также он сделал музыкальную обработку песни, официально принятой в 1995 г. в качестве гимна Краснодарского края ("Ты, Кубань, ты наша Родина?"). Имеет звания народного артиста РСФСР (1984), Украины (1994) и Абхазии (2008), заслуженного артиста Южной Осетии (2008).