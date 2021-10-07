В Италии с 11 октября отменяют ограничения по числу посетителей театров, кино и музеев

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Италии отменили ограничение на число посетителей всех культурных учреждений. Об этом в четверг в Twitter сообщил министр культуры страны Дарио Франческини.

"Наконец, вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости, однако необходимо носить маску и иметь при себе ковид-сертификат", - написал он. Ранее зрители в театрах и кинотеатрах могли занимать до 80% мест. "Приглашаем итальянцев вернуться к знакомству с культурой в спокойствии и безопасности", - отметил Франческини.

Согласно утвержденному декрету правительства, в культурных учреждениях также отменяется обязательство соблюдать дистанцию в 1 м. При этом во время проведения спортивных мероприятий число зрителей не должно превышать 75% от максимальной разрешенной заполняемости на открытом воздухе и 60% в помещении. Заполняемость танцевальных залов, дискотек и аналогичных заведений не должна превышать 75% на открытом воздухе и 50% в помещении.

С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификат при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также закрытых помещений ресторанов. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования, а с 15 октября сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.

Согласно данным Минздрава, в Италии полностью вакцинировано почти 80% населения в возрасте старше 12 лет.