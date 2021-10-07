Эксперт: Северному Кавказу необходимы гастрофестивали для привлечения туристов

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Интерес туристов к регионам Северного Кавказа значительно выше, чем к территориям Центральной части России, из-за разнообразия национальных особенностей. При этом для раскрытия потенциала необходимо наращивать событийную программу, в особенности - гастрофестивали, считает заместитель директора Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Дарья Радченко.

"Регионы Северного Кавказа и другие национальные республики РФ оказались в очень выигрышном положении по отношению, например, к областям Центральной России за счет того, что у них есть нераскрытый потенциал, связанный с этническим составом, разнообразием культурного наследия, которое туристу из Центральной России кажется интересным, необычным, поэтому эти территории оказались в наиболее выигрышном положении, к ним интерес очень высок. <…> Пробел - это событийная программа, ее там ощутимо не хватает. Фестивали, особенно гастрофестивали, имеют очень большой потенциал в этом регионе", - сказала Радченко ТАСС во время 24-й международной выставки индустрии гостеприимства PIR Expo.

Также, по ее словам, в северокавказских регионах в целом не хватает туристических продуктов, которые можно было бы предложить потенциальным гостям.

Ранее КБ "Стрелка" рассчитало индекс туристической привлекательности регионов России на основе нескольких миллионов текстов в соцсетях, которые оставляли на своих страницах люди, посетившие разные регионы страны. После их анализа специалисты поделили российские субъекты на четыре категории: особые, известные, скромные и малозаметные. В первую категорию из всего Северного Кавказа попал только один субъект - Чеченская республика. Среди известных - Ставрополье и Республика Северная Осетия - Алания. Республики Дагестан и Ингушетия оказались в числе "скромных" регионов по уровню интереса туристов.

Пресс-служба Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову сообщала, что количество российских туристов, которые посетят Северный Кавказ в 2021 году превысит показатель 2019 года на 20%. По словам Догузовой, с учетом интереса регионов и инвесторов в горизонте 3-5 лет на Кавказе появится качественное туристическое предложение нового уровня, отвечающее запросам современного туриста.