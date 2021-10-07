Нобелевский лауреат Гурна считает, что британские власти настроены против мигрантов

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна считает, что правительство Великобритании относится "довольно скверно" к тем, кто ищет в этой стране убежища. Об этом живущий более полувека в Англии писатель сообщил в четверг агентству Reuters .

"В настоящее время, похоже, [британское] правительство довольно скверно относится к людям, ищущим убежища или разрешения на въезд в эту страну. Для них такой неожиданностью кажется то, что люди из сложных регионов [мира] хотят приехать в процветающую страну. Чему они удивляются? Кто бы не хотел приехать в более благополучную страну?" - сказал он.

По словам 72-летнего писателя, Европа должна встречать мигрантов сочувствием, а не колючей проволокой, и в целом переосмыслить свой подход к миграции. "Это каким-то образом сконструировано так, как будто миграция - это аморально. Вы знаете, они используют выражение "экономический мигрант" как будто это какое-то преступление. Миллионы европейцев на протяжении веков покидали свои дома именно по этой причине и завоевывали мир именно по этой причине", - подчеркнул он. При этом Гурна пояснил, что не выступает за свободную для всех миграцию, но полагает, что антагонистического и оскорбительного образа мигрантов быть не должно.

Что же до присуждения ему премии, то Гурна признался, такое решение Шведской академии стало для него очень неожиданным - насколько, что сначала он принял телефонный звонок из Стокгольма за маркетинговый обзвон наугад, а когда понял, что это не так, был потрясен.