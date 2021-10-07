{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюст маршала СССР Василия Чуйкова открыли в Тульской области

Открытие бюста приурочили к 89-й годовщине со дня образования Гражданской обороны РФ

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу и первому начальнику Гражданской обороны СССР Василию Чуйкову открыли в четверг на территории носящей его имя Первомайской кадетской школы в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В торжественной церемонии приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что место установки бюста было выбрано не случайно. В сентябре Первомайской кадетской школе присвоено имя Василия Чуйкова. В ней кадеты могут не только получить общее и дополнительное образование, но и пройти углубленную подготовку в профильных классах МЧС, МВД и Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, открытие бюста маршала и дважды Героя Советского Союза Чуйкова провели в честь 89-й годовщины со дня образования Гражданской обороны РФ. "По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области активно ведется патриотическая работа. Наша задача - передать молодому поколению историческую память о земляках, которые внесли значимый вклад в оборону и развитие страны. Уверена, что жизненный путь Василия Ивановича станет примером для молодежи", - отметила Гремякова.

Василий Иванович Чуйков родился 12 февраля 1900 года в селе Серебряные Пруды Тульской губернии (ныне - поселок городского типа в Московской обл.). С сентября 1942 года командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. С апреля 1943 года был командующим восьмой гвардейской армией, руководил ею в боях на Правобережной Украине, в Белоруссии, участвовал в штурме Берлина.

После войны занимал руководящие посты в командовании Группой советских войск в Германии, получив в 1948 году очередное звание генерала армии, в 1953-1960 годах он руководил Киевским военным округом, в 1955 году стал Маршалом Советского Союза. В 1960 году Чуйков был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем министра обороны, с 1961 года и до отставки в 1972 году он был первым начальником Гражданской обороны СССР. Чуйков умер 18 марта 1982 года, согласно завещанию был похоронен на Мамаевом кургане.

Теги
РоссияТульская область
Окружной форум работников сферы патриотического воспитания открылся в Севастополе
Он будет длиться до 10 октября
Читать полностью