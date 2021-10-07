Бюст маршала СССР Василия Чуйкова открыли в Тульской области

ТУЛА, 7 октября. /ТАСС/. Бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу и первому начальнику Гражданской обороны СССР Василию Чуйкову открыли в четверг на территории носящей его имя Первомайской кадетской школы в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В торжественной церемонии приняла участие заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова. Она отметила, что место установки бюста было выбрано не случайно. В сентябре Первомайской кадетской школе присвоено имя Василия Чуйкова. В ней кадеты могут не только получить общее и дополнительное образование, но и пройти углубленную подготовку в профильных классах МЧС, МВД и Следственного комитета", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, открытие бюста маршала и дважды Героя Советского Союза Чуйкова провели в честь 89-й годовщины со дня образования Гражданской обороны РФ. "По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области активно ведется патриотическая работа. Наша задача - передать молодому поколению историческую память о земляках, которые внесли значимый вклад в оборону и развитие страны. Уверена, что жизненный путь Василия Ивановича станет примером для молодежи", - отметила Гремякова.

Василий Иванович Чуйков родился 12 февраля 1900 года в селе Серебряные Пруды Тульской губернии (ныне - поселок городского типа в Московской обл.). С сентября 1942 года командовал 62-й армией, которая прославилась героической обороной Сталинграда. С апреля 1943 года был командующим восьмой гвардейской армией, руководил ею в боях на Правобережной Украине, в Белоруссии, участвовал в штурме Берлина.

После войны занимал руководящие посты в командовании Группой советских войск в Германии, получив в 1948 году очередное звание генерала армии, в 1953-1960 годах он руководил Киевским военным округом, в 1955 году стал Маршалом Советского Союза. В 1960 году Чуйков был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками и заместителем министра обороны, с 1961 года и до отставки в 1972 году он был первым начальником Гражданской обороны СССР. Чуйков умер 18 марта 1982 года, согласно завещанию был похоронен на Мамаевом кургане.