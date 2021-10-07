Прекращение водоснабжения грозит ряду населенных пунктов Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Сложная гидрологическая обстановка наблюдается в Астраханской области из-за обмеления водозаборов. В зоне риска полного прекращения водоснабжения находятся несколько населенных пунктов, сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора региона.

"В Астраханской области проблема нехватки воды не только негативно сказывается на экологии региона, но и носит социальный характер, поскольку серьезно ухудшает качество жизни астраханцев. Так, недостаточный сброс (с гидроузлов) приводит к ограничению, и даже прекращению водоснабжения части населенных пунктов в Наримановском, Лиманском, Икрянинском и других районах Астраханской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об обмелении мелких озер и протоков, из-за чего 13 водозаборов, которые обеспечивают порядка 10 тыс. жителей, не работают.

Зампредседателя правительства области Михаил Богомолов на заседании межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада при Федеральном агентстве водных ресурсов РФ сообщил о сложившейся ситуации.

"Сегодня на нижней Волге сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка, из-за чего в зоне риска полного прекращения водоснабжения находится 13 населенных пунктов, технические меры, которые предлагались ранее (дноуглубление) уже не помогут обеспечить водоснабжение большей части этих сел. Подкопать ковшом водозаборы мало - там просто не осталось воды, один ил, соответственно, и вода из кранов в домах жителей идет с илом", - цитирует пресс-служба Богомолова.

По данным областных властей, из-за недостаточного уровня воды нарушена работа четырех паромных переправ, из-за мелководья с наступлением осенней путины более 4,5 тыс. рыбаков не смогли выйти на промысел. Для обеспечения людей в селах водой власти региона подали заявку на включение в федеральную программу по расчистке водотоков в 2023-2024 годах, в ближайшие три года запланировано строительство гидротехнических сооружений, которые помогут удержать большее количество воды после паводка, уточнили в пресс-службе.

В этом году в области из-за высоких температур и отсутствия осадков сложилась неблагоприятная водохозяйственная обстановка - из-за снижения уровня воды отмечалось ухудшение водоснабжения в отдельных населенных пунктах. В августе Росводресурсы приняли решение увеличить сбросы с Волгоградского гидроузла в объеме 5,5 тыс. куб. м/ с, что позволило улучшить водохозяйственную обстановку в регионе.